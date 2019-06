Inter e Roma hanno messo gli occhi su Juan Cuadrado, esterno colombiano in uscita dalla Juventus. Il club bianconero per lasciar partire l'ex Fiorentina, però, chiede oltre 20 milioni di euro: una cifra abbordabile per le squadre che lo seguono, tra le quali gli stessi viola. Si era infatti parlato di un possibile ritorno in riva all'Arno in relazione alla trattativa tra i bianconeri e Federico Chiesa. Fase di stallo, comunque. Perché il primo obiettivo del nuovo corso Commisso è quello di convincere Federico Chiesa a rimanere, così da posticipare la cessione - già praticamente annunciata - alla Juventus.