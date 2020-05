Terzino o esterno alto, Juan Cuadrado è diventato un vero e proprio regista. Quando la Juventus non riesce a sfondare al centro passa dalle fasce, destra possibilmente: il colombiano ha partecipato a 95 azioni pericolose della Juventus, nessuno ha fatto meglio di lui in Serie A. Juan è anche il giocatore con più cross su azione di tutto il campionato (61), quello che ha vinto più contrasti (46) e quello che ha subito più falli (48). Cuadrado al centro della Juve, in tutto e per tutto. Anche se gioca sulla fascia.