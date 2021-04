ùJuan Cuadrado, terzino della Juventus, re degli assist, tra i difensori, in Europa, parla a Revista Semana, tornado sul suo legame con la Colombia: "Quando torno a Necoclì. I bambini mi circondano come se fossi il loro eroe. Così mi tolgo le scarpe e, come tempo, inizio a giocare sul pratone. Me le tolgo perché essere al loro pari, sono sempre scalzi. Torno nel mio mondo, quello fatto di passione. Là fuori si vive di applausi ma si muore di critiche: chi ti ama, il giorno dopo è pronto a pugnalarti. Prima lo capisci, prima diventi un calciatore vero".