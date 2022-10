Si fa sempre più vicino il rientro in campo di Paul Pogba, costretto a rimandare il suo esordio 2.0 a causa del brutto infortunio rimediato. A testimoniarlo è stato anche lo scatto immortalato da Juan Cuadrado, il quale ha condiviso una storia sui propri account social proprio insieme al Campione del Mondo in carica, con i due intenti ad allenarsi. Il colombiano 'attende' con ansia il ritorno de 'La Pioche' in campo, così come tutti i tifosi di fede bianconera.