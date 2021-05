Juan Cuadrado è il giocatore più decisivo del 2021 in Serie A in chiave assist. Il colombiano ne ha serviti sette ai compagni, nessuno come lui. Il secondo, è Cristian Ansaldi del Torino, a quota 5. Un derby a distanza in salsa sudamericana, dove l'ex Fiorentina e Udinese è ancora in vantaggio e sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera. Il contratto è in scadenza nel 2022, ma non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo.