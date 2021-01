Juan Cuadrado è da anni uno dei punti fermi della Juventus. Lo è stato con Allegri e Sarri, e oggi lo è anche nella nuova era di Andrea Pirlo. Negli anni il colombiano si è spostato da esterno offensivo a terzino, ma quando sale fa sempre la differenza. Come ieri, che ha dato a Ramsey il pallone per chiudere la gara contro la Samp, facendo così il quinto assist in questo campionato, col quale ha raggiunto lo stesso numero di passaggi decisivi della scorsa stagione.