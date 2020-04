Sveglia puntata presto e via ad allenarsi.non vuole perdere tempo aspettando che si trovi una soluzione per la ripresa della stagione. Quando ripartire? Ancora non si sa, il colombiano intanto si tiene in forma seguendo passo per passo gli allenamenti di Rodrigo Garduño. L'esterno della Juve ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram mentre si allena in salotto insieme alla compagna Melissa Botero. Cuadrado finora è stato un giocatore fondamentale per Maurizio Sarri, che ha lavorato sulla fase difensiva del colombiano trasformandolo in un ottimo terzino, ma quando serve può giocare anche esterno alto nel suo ruolo naturale.