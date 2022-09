Se in difesa Cherubini è focalizzato sulla sinistra, in attacco le attenzioni sono concentrate sulla fascia opposta. Come riporta Tuttosport, Juan Cuadrado e Angel Di Maria hanno in comune la scadenza dei rispettivi accordi con la Juventus: 2023. Quello del colombiano difficilmente verrà prolungato, mentre per l’argentino molto dipenderà dal giocatore stesso. Chi per sostituirli? Resta sempre di moda la candidatura di Nicolò Zaniolo, ma ci sono anche possibili occasioni: Adama Traoré, che potrebbe salutare il Wolverhampton gratis e Christian Pulisic (scadenza 2024), che al Chelsea è segnalato in bilico.