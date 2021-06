Com'è andata la serata/nottata bianconera? L'Italia di Chiesa, Bonucci, Bernardeschi e Chiellini ha vinto contro il Galles e raggiunto gli ottavi di finale di Euro2020 a punteggio pieno, mentre la Turchia di Demiral è uscita con 0 punti. Ma non solo, ecco gli altri bianconeri impegnati nella notte:



"Nella notte italiana è scesa in campo la Colombia di Cuadrado con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il pareggio per 0-0 con il Venezuela. Niente da fare, però: il Perù si è imposto 1-2 lasciando a quota 4 punti la formazione allenata dal C.T. Rueda", scrive il sito ufficiale della Juventus.



LA GIORNATA DI OGGI - E prosegue: "Nella giornata odierna saranno due i bianconeri impegnati con le proprie Selezioni. Alle ore 18.00 l’Olanda di de Ligt, già prima nel Girone C, affronterà la Macedonia del Nord. Gli occhi dell’Italia, invece, saranno puntati sull’altra sfida di questo gruppo, quella tra Austria e Ucraina perché chi si classificherà in seconda posizione affronterà gli Azzurri negli ottavi di finale in programma sabato alle ore 21.00 a Londra".