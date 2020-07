Prime mosse tattiche per la Juventus che stasera affronta il Milan a San Siro: una delle minacce principali per i bianconeri è il terzino sinistro Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da Dazn, Cuadrado e Bernardeschi si sono messi d'accordo su come gestire le avanzate dell'ex Atletico Madrid. Quando Hernandez sale deve prenderlo Cuadrado, e Bernardeschi scalare verso il centro per marcare Paquetà.