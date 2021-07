è vicinissimo aldi contratto con la Juventus. Il colombiano, attualmente ancora impegnato in Copa America con la sua nazionale per la finale 3-4 posto, va in scadenza il 30 giugno 2022: come riportato in mattinata nel corso della trasmissione "Otto in punto" su Sportitalia, l'esterno firmerà il nuovo contratto e rimarrà ancora in bianconero per almeno due stagioni. Il nuovo allenatore dei bianconeri Max Allegri lo conosce molto bene ed è pronto a puntare ancora su di lui nelle le prossime stagioni.