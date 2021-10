"La Juventus in questo momento può permettersi di giocare per lunghi tratti con Chiesa, Dybala e Morata insieme, e per farlo deve necessariamente sacrificare Cuadrado?"Questa l'ultima domanda arrivata a Massimiliano Allegri oggi nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Sassuolo. Una domanda che ha peraltro innescato un siparietto con l'allenatore bianconero, che ha chiesto di ripetere il quesito ("Un casino, non ci capisco più nulla... chi è che deve giocare? La prossima volta porto un foglietto e me li scrivo!") e poi ha risposto col consueto sorriso "Tutti possono giocare, anche Chiesa, Dybala, Morata e Cuadrado insieme"