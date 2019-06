Tra i giocatori della Juventus che vedono il proprio futuro in bilico c’è Juan Cuadrado. Il contratto dell’esterno colombiano scadrà fra un anno e, senza rinnovo, l’ipotesi di una cessione nella prossima finestra di mercato è concreta. Sono diversi i club interessati al 31enne, all’estero ma anche in Serie A: tra le italiane che riflettono su questo affare c’è anche l’Inter. Antonio Conte stima Cuadrado da tempo, avrebbe voluto allenarlo anche a Torino e adesso ci pensa per la sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. La priorità di Marotta è sempre Federico Chiesa, ma Cuadrado rimane un’opportunità da non scartare.