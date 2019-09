La prestazione con l'Atletico prima e la duttilità dimostrata nello sdoppiarsi tra attacco e difesa, ha trasformato Juan Cuadrado in un giocatore molto importante nello scacchiere di Maurizio Sarri. Così, con l'emergenza terzini che ora potrebbe estendersi anche a sinistra (Alex Sandro è tornato in brasile per la morte improvvisa del padre), il colombiano diventa un perno su cui fare affidamento. Per quest'anno, certo, ma anche per il futuro: il contratto scade nel 2020, e Cuadrado, a Torino dal 2015, come riporta Tuttosport vorrebbe convincere la dirigenza bianconera e strappare così il rinnovo.