Juan Cuadrado ha parlato in zona mista dopo la sconfitta della sua Colombia ai rigori contro il Cile: "Abbiamo cercato di dare il meglio di noi. Ora penso che dobbiamo restare calmi, quando si dà il massimo e si va oltre per la tua squadra e per i tuoi compagni devi tenere la testa alta. Penso che abbiamo dato il tutto, ma sappiamo che i rigori sono una lotteria. Quando succedono queste cose, ti lasciano un po' di tristezza, devi tenere gli occhi sempre aperti, questo è il calcio e la vita va avanti".