L'esterno della Juve Juan Cuadrado ha parlato così nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia.'Siamo una grande squadra, con grande esperienza. Il Siviglia è un'ottima squadra, domani è come una finale. Credo che le due squadre vorranno lottare, veniamo con tutta la voglia e il desiderio di fare le cose buone, per ottenere questo grande obiettivo di andare in finale'.