Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo della Juventus in casa contro la Fiorentina. Una prima frazione non esaltante, sbloccata dal rigore di Ronaldo, che il colombiano ha commentato così, sottolineando la pericolosità della Fiorentina nelle ripartenze: "Sapevamo che loro avrebbero fatto questo tipo di gioco, stando dietro per poi ripartire. Dobbiamo essere attenti in difesa, perché loro ripartono velocemente. Dobbiamo stare molto attenti nel secondo tempo". Un'analisi importante, che tratteggia tutta la pericolosità della Fiorentina quando stringe il campo e alza la linea difensiva per il contropiede.