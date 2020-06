Juan Cuadrado partirà titolare in Bologna-Juve. L'esterno colombiano è stato schierato dal primo minuto nel ruolo di terzino da Maurizio Sarri, dopo una settimana di prove anche in una posizione più avanzata. Ecco cos'ha raccontato prima della sfida del Dall'Ara a Juventus TV: "Sarà una partita molto difficile come tutte, veniamo da una sconfitta e con la fame di fare risultato. Il Bologna? Stavano facendo bene prima che iniziasse tutto questo. Ci aspettiamo un Bologna con molta fame, noi dobbiamo averne più fame di loro".



A SKY - "​Sappiamo il potenziale che abbiamo, sono cose che succedono nel calcio e oggi abbiamo un'opportunità per fare tutto quello dobbiamo adesso. Di cosa c'è bisogno? Abbiamo bisogno di tutti, della squadra che siamo. In questa situazione è più importante ciò che fa la squadra, lotteremo l'uno per l'altro per ciò che fa la squadra"