A pochi minuti da Juventus-Parma, Juan Cuadrado ha parlato così ai microfoni di Dazn: "La Superlega? Noi abbiamo pensato solo alla partita perché sappiamo che per noi è una gara molto importante - ha detto il colombiano - Oggi bisogna ripartire da qui e giocare con la voglia e la determinazione giuste per portare a casa il risultato". Cuadrado è un leader e uno degli uomini simboli della Juve che proverà a rialzarsi dopo il ko contro l'Atalanta, per mettere al sicuro la qualificazione in Champions.