Perché Sarri ha scelto Cuadrado? Prova a spiegarlo La Gazzetta dello Sport: Sarri ha scelto Juan al posto del più offensivo Bernardeschi per dare un messaggio. Sì, un messaggio di prudenza. Con il colombiano, la Juve poteva permettersi di scalare al 4-4-2 in fase difensiva, ma anche in fase di possesso - di tanto in tanto - Juan si allineava a Higuain e Cristiano. Il mister toscano ha scelto una linea difensiva pronta a rimanere bassa: il risultato è stato uno scarso palleggio, oltre alla poco sostanziosa manovra collettiva. Merito anche dei ragazzi di Simeone, bravi a sfruttare soprattutto le fasce. Poi è uscita la Juve, a testa alta. Ed è cambiato tutto.