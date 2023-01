Tornano i big, o almeno si sono rivisti sul campo di allenamentoentrambi parzialmente con il gruppo ma il numero degli assenti non si ferma a loro due.fermo dalla sosta per il Mondiale, Quel Mondiale a cui il colombiano non ha partecipato e che avrebbe dovuto aiutarlo a riposare e ritrovare la miglior condizione dopo essere stato spremuto nella prima parte di stagio. Si penava inizialmente che sarebbe tornato a disposizione già a fine dicembre prima di capire che i tempi fossero decisamente più lunghi.cosa che fino ad ora non è avvenuta e che costringerà il tecnico a inventarsi nuovamente qualcosa sulla fascia destra come il jolly Mckennie o arretrate Chiesa in quella posizione.Una situazione che condiziona anche il mercato. Se già le strade tra l'ex Chelsea e la Juve erano destinate a dividersi al termine della stagione (e del contratto), questo stop fisico non aiuta di certo il colombiano a cambiare la situazione.La Juve però ha altre idee.Perdere l'esterno bianconero significherebbe dover per forza muoversi sul mercato nelle prossime settimane per un colpo a destra e i nominon mancano ma anche se si concretizzasse una di queste operazioni, con la cessione eventuale di Cuadrado la Juve si ritroverebbe comunque scoperta.viste anche le condizioni fisiche incerte del giocatore.