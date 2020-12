Juan Cuadrado è sempre più leader della Juventus, come abbiamo anche già avuto modo di sottolineare recentemente. Il terzino colombiano anche oggi sul campo del Genoa è risultato decisivo con le sue giocate e la sua attenzione: in particolare, ha permesso a Ronaldo di riportare la Juve in vantaggio procurandosi il rigore su fallo del giovane Rovella.