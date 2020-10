Tra i migliori in campo ieri in Juve-Barcellona c'è sicuramente lo spagnolo Pedri, nuovo acquisto del Barcellona arrivato in estate dal Las Palmas per 5 milioni di euro. Vera e propria intuizione della dirigenza, come dimostrato anche ieri sera dal gioiellino 17enne. Il giorno dopo la vittoria contro la Juventus il Mundo Deportivo lo esalta così: "A soli 17 anni ha lasciato Cuadrado sul posto come e quando ha voluto. S quella fascia l'esordiente sembrava il colombiano nonostante avesse giocato 450 partite".