Juan, autore di un gol incredibile contro il Genoa, ha parlato a Dazn dopo la vittoria: "Veramente avevamo provato stamattina i calci d'angolo forte sul primo palo, poi mi è partita così e grazie a Dio è andata dentro. Volevo imitare Calhanoglu? No, solo fare quello che chiedeva il mister ed è andata bene.(ride ndr).Io? Quando ho cominciato a giocare basso vedo più chiara l'azione da dietro, riesco a giocare più palloni e inizio con una visione in più. Cerco di sfruttare al massimo quello che mi dice il mister, cercare le punte e aprire il gioco.? Anche lì era un cross (ride ndr). Veramente qui ho provato a calciare sul primo palo forte poi è uscita così.Noi semplicemente dobbiamo crederci fino alla fine, anche allo scudetto, sono un uomo di fede. Poi sta a noi in ogni partita cercare, se non lo facessimo saremmo nulla. Credere anche all'impossibile e partita dopo partita cercare di avvicinarci alle squadre lì davanti.Stiamo cercando di muovere la palla velocemente e dare ampiezza dall'altra parte, lo proviamo tanto in allenamento e piano piano stiamo riuscendo a fare ciò che ci chiede Allegri".