Andrea Pirlo tira un sospiro di sollievo. Tra tanti assenti e il ko contro l'Inter che ha complicato la stagione, finalmente arriva una buona notizia: Juan Cuadrado è guarito dal Covid ed è stato convocato per la sfida di stasera a Reggio Emilia contro il Napoli. Una corsa contro il tempo per il colombiano, che anche se probabilmente andrà in panchina sarà comunque a disposizione dell'allenatore. Tra un sorriso e l'altro, i tifosi della Juve sono partiti con gli sfottò verso gli avversari, con chiari riferimenti all'Asl di Napoli che aveva bloccato la squadra di Gattuso vietandole il viaggio a Torino per giocare contro la Juve. Storia nota: 3-0 a tavolino ai bianconeri, decisione ribaltata dopo il ricorso di De Laurentiis e oggi si sta ancora cercando una data per recuperare la partita.



