Juan Cuadrado si è messo in mostra in questi primi giorni di preparazione agli ordini di Maurizio Sarri e ha tutta l'intenzione di restare alla Juventus anche nella prossima stagione. L'esterno d'attacco colombiano ha servito un assist al bacio per la testa di Mario Mandzukic in amichevole contro il Novara nel pomeriggio di mercoledì, ulteriore dimostrazione di un'ottima condizione fisica e della mentalità giusta per meritare la conferma in bianconero. Fabio Paratici, in questo senso, sta preparando il rinnovo di contratto per il colombiano. Il suo accordo scade il 30 giugno del 2020 e, come da consueta politica del club, non andrà in scadenza se non dovesse arrivare una cessione in questo caldissimo mercato estivo.



OCCHIO ALLA PLUSVALENZA - Scenario che, secondo quanto racconta Calciomercato.com, è tutt'altro che da escludere, a poco meno di un mese dal prossimo 2 settembre, quando chiuderà il mercato. Sarri ha intuito le potenzialità di Cuadrado, sia da esterno alto che da terzino destro, nel caso in cui il duo Danilo-De Sciglio non dovesse convincere nelle prime fasi del 2019/20. Il tecnico ha spinto la dirigenza a un nuovo incontro con l'agente, Alessandro Lucci, per il rinnovo nelle prossime settimane, ma Paratici ha posto una condizione al nuovo accordo: se la Juventus avesse bisogno di far cassa con il cartellino di Cuadrado e a Torino dovesse arrivare l'offerta giusta, allora il colombiano potrebbe partire in estate.