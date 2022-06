Ha suscitato tante reazioni, diversi commenti e parecchi punti di domanda. Era nell'aria il caso Cuadrado, ma non ci sono più dubbi dopo le parole del colombiano affidate ai propri social. "Non ho accettato alcuna proposta perché non mi è stata fatta nessuna proposta", ha raccontato il Panita, idolo dei tifosi, gli stessi che ora cercano il responsabile di questa tensione inevitabile. Che si fa sentire, che ha riempito siti d'informazione e giornali, che in qualche modo dovrà però portare a una risposta chiara e netta, da entrambe le parti.



C'è chi lo paragona all'uscita di Dybala (e Del Piero) e chi ci vede solo un attacco ai media: dov'è la verità? Lo saprà solo Cuadrado...



