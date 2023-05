Oggi, per Juan, le candeline da spegnere sulla torta sono 35. Da spegnere con indosso la maglia della Juventus, diventata ormai una seconda pelle viste lepassate all’ombra della Mole. Lo score racconta: 26 gol, 5 scudetti, 2 coppe Italia e 4 supercoppe italiane. Una leggenda del club che ha fatto innamorare i tifosi grazie ai suoi strappi e le sue giocate che, in più di un’occasione, si sono rivelate decisive.La carta d’identità, però, ha un peso e il Cuadrado osservato in questa stagione sembra essere lontano parente del calciatore precedentemente descritto. Infatti, l’idea originale della Juventus era quella di salutarsi a giugno, alla scadenza naturale del contratto. Secondo quanto riporta il Corriere Torino, però: “Con così tanti punti interrogativi sul futuro.”.