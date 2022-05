Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juve-Lazio. Ecco le sue parole su Chiellini e Dybala. "Sono arrivato lo stesso anno di Paulo, Giorgio ci ha abbracciato subito: è una grande persona, con un carisma... In pochi sono così, è quello che rimarrà nel mio cuore. Con Dybala abbiamo condiviso tanti anni insieme, è più che un amico, il mio desiderio è che possa vincere ancora tanto, è un gran giocatore. Chiellini è un gladiatore e un guerriero, come persona non vale dieci ma di più. Commozione? Sì, ti metti a pensare ai tanti momenti vissuti insieme, c'è tristezza ma il calcio è così, le strade si separano, speriamo di salutarli con una bella vittoria".