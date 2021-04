Sempre, sempre, sempre decisivo. Juan Cuadrado è un vero e proprio attaccante aggiunto per la Juventus: l'ennesima dimostrazione è arrivata nella gara contro il Parma, nella quale il colombiano ha servito due assist ad Alex Sandro e De Ligt salendo a quota 9 passaggi decisivi per i compagni in questo campionato. L'ultimo difensore a raggiungere questi numeri in una sola stagione in Serie A, secondo quanto riporta Opta, è stato il connazionale Pablo Armero nel 2011/12 con la maglia dell'Udinese.