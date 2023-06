Timothy Weah è arrivato oggi a Torino per completare il trasferimento alla Juventus. Domani svolgerà le visite mediche presso il J-Medical prima di ufficializzare l'accordo. Secondo quanto riportato dall'edizione torinese del Corriere della Sera, il figlio di George prenderà il posto che presto sarà lasciato vacante da Juan, il quale è ormai in procinto di salutare la squadra per intraprendere una nuova avventura. Si sottolinea che Cuadrado desidera rimanere in Italia, tuttavia ilin Turchia sta facendo pressioni per convincerlo a trasferirsi.