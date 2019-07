Juan Cuadrado, esterno d'attacco della Juventus, ha risposto alle voci di mercato che lo vorrebbero in partenza per la Cina in estate, o almeno lontano dai bianconeri, a margine di un evento con uno sponsor. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Il Mattino:



JAMES - "Per James, l'Italia sarebbe fantastica, ogni squadra sarebbe molto felice di avere un giocatore come lui. Conosciamo tutti il ​​grande giocatore che è, sarebbe una mossa molto buona per lui perché gli permetterebbe di crescere tatticamente".



LA JUVE - "Mi sento felice alla Juve, la mia famiglia è contenta e i nostri pensieri sono di rimanere a Torino. È una città fantastica che ci ha fatto sentire i benvenuti".