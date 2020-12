“Quando fai questa professione, ci sono partite da dimenticare e ieri era una di queste. Sono molto dispiaciuto di aver lasciato i miei compagni con 10 uomini e di aver perso la partita, ma con tutta la fede e la fiducia che domani andrà meglio”. Questo, il messaggio di Juan Cuadrado per i tifosi bianconeri, pubblicato attraverso i suoi canali social. In tanti però si sono lamentati di un aspetto, specialmente i supporter di altre squadre: mancano le scuse a Castrovilli per il brutto fallo. Scuse, a onor del vero, arrivate immediatamente dopo il brutto fallo che ha portato la Juventus a giocare in dieci a partire dal minuto 18 nella sfida con la Viola.