“Anche dopo una sconfitta, più uniti che mai. L’unione fa la forza”. Così Juan Cuadrado ha commentato la sconfitta per 4-2 contro il Milan, subita dalla Juventus ieri sera a San Siro. Una partita su cui non bisogna fare drammi, ma che ha tramortito i bianconeri per come è arrivata, rimontati dal doppio vantaggio iniziale di Rabiot e Ronaldo. In questo momento, la cosa fondamentale è non disunirsi, e l’ormai terzino bianconero ha richiamato all’unità. Perché c’è uno scudetto da vincere e una Champions ancora tutta da giocare.