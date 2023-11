Per Juan, la data del 26 novembre contro laè però qualcosa segnato in rosso sul calendario e proprio in questi giorni, rimasto ad Appiano Gentile per tentare il recupero, Cuadrado si è presentato alla Pinetina regolarmente anche nel giorno di riposo extra concesso da Simone Inzaghi, come racconta calciomercato.com. Il colombiano vuole esserci a tutti i costi contro la sua ex-squadra, per mandare un messaggio a chi non l'ha più voluto con sé, ma anche a se stesso, per essere ancora quell'arma in più che l'Inter ha acquistato in estate e che non vede l'ora di poter utilizzare.