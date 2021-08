Innesca azioni decisive, finalizza con classe e freddezza il lancio di Dybala, si disim​pegna sia alto che basso nel finale. Stiamo parlando di un leader tecnico assoluto della Juventus, giocatore s​​pesso sottovalutato, uomo su cui ​poter contare se​​mpre e comunque. Stiamo ​parlando di Juan Cuadrado.

A dirla tutta, la sua grandezza si è rivelata splendidamente nella scorsa stagione, quando è stato uno dei pochi a non risentire della difficile annata targata Pirlo. Lui, Chiesa e pochi altri. Segni di chi non solo è completo tecnicamente e tatticamente, ma di chi è mentalmente sul pezzo, in grado di non farsi influenzare da spirale mentale negativa alcuna.

Ieri alla Dacia Arena, per giocatori come Dybala e Bentancur è stato un bentornato. Per Cuadrado un ben ritrovato.