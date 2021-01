Il secondo tampone negativo, il viaggio in direzione di Reggio Emilia e la maglia da titolare quasi un mese dopo l'ultima volta. La giornata di ieri di Cuadrado non è stata sicuramente banale. In più, c'è da aggiungere una prestazione di alto livello che ha aiutato la Juventus ad avere la meglio del Napoli e alzare al cielo la Supercoppa italiana. Il laterale colombiano ha festeggiato sul suo profilo Instagram la vittoria di ieri con il messaggio: "Che bello che è risvegliarsi così".