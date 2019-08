Juan Cuadrado è a un passo dal rinnovo con la Juventus. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'esterno colombiano firmerà presto un rinnovo alle stesse cifre dell'attuale accordo: 4 milioni di euro a stagione. L'ex Chelsea e Fiorentina va in scadenza nel 2020 ed è ora pronto a prolungare di un anno: fino al 2021. I bianconeri hanno gettato le basi del rinnovo assieme all'agente Alessandro Lucci che ieri ha incontrato Fabio Paratici a Torino.



CAMBIO RUOLO - Cuadrado non lascia ma rilancia, quindi. Mentre il suo procuratore è vicino a trovare l'accordo per il rinnovo, Sarri lo sta utilizzando come terzino destro, il ruolo in cui aveva iniziato la sua carriera in Italia. Con la partenza di Pellegrini Juan entrerà a far parte della batteria di difensori laterali a disposizione del tecnico toscano assime ad Alex Sandro, Danilo e Mattia De Sciglio.