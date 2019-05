Cuadrado e la Juve, atto ennesimo. Stavolta, il colombiano potrebbe prendere una direzione diversa, imboccando l'autostrada che lo porterebbe dritto dritto in quel di Milano. A raccontarlo è Calciomercato.com: l'esterno ha un solo anno di contratto (scadenza giugno 2020) e vorrebbe conoscere i piani del futuro. Specialmente per capire se vi rientri o meno.



TUTTO IN BILICO - Tutto da capire, tutto in bilico, tutto e tutti in attesa. Non sembrano esserci altre parole per descrivere questo momento esatto della Juventus. Che aspetta il prossimo allenatore e di conseguenza le prime scelte di mercato, in entrata e in uscita. Per Cuadrado, intanto, si stanno facendo sotto diverse squadre, in Italia e all'estero. Fiorentina e Newcastle sono un esempio, ma ad affascinare il giocatore ci sarebbe soprattutto l'Inter, in combutta con la Vecchia Signora per il profilo di Federico Chiesa. Priorità, sì. Anche se sullo sfondo il nome di Juan va considerato un nome in lista appetibile per caratteristiche e feeling con Conte.