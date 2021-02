La Juventus presto ritroverà i pezzi che in queste ultime partite gli sono mancati. I più importanti, quelle colonne delle quali è difficile fare a meno: da Cuadrado a Bonucci, passando per Chiellini. Leadership e personalità in campo, che Pirlo conta di riavere il prima possibile dopo essersi messi alle spalle i rispettivi infortuni. Secondo quanto riporta Tuttosport, per tutti e tre il rientro è previsto per il 6 marzo contro la Lazio, da titolari o a partita in corso.