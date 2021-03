6









Partiamo dal principio: la buona notizia in Juventus-Lazio era presente in campo fin dal primo minuto e si chiamava Juan Cuadrado, al rientro dal primo minuto dopo un periodo ai box per infortunio, assente dalla sconfitta contro il Napoli del 13 febbraio scorso. Poi è stata l’evoluzione della partita a regalare emozioni e orgoglio alla squadra di Pirlo, capace di ribaltare lo svantaggio iniziale di Correa con fame, gioco, la doppietta di Morata e la straripanza di Chiesa. 3-1 il risultato finale, che nel complesso spiega una serata andata per il verso giusto, ma che nel dettaglio racchiude altre buone notizie.



I RECUPERI - Tra queste, il rientro in campo di Bonucci e Arthur. L’intento è chiaro, recuperare più giocatori possibili per la notte di Champions League di martedì, quando la Juve dovrà ribaltare il Porto. Così Pirlo ha risparmiato Cristiano Ronaldo (riposo condiviso), così Pirlo ha rispedito sul terreno di gioco sia il difensore che il centrocampista. Circa 20 e 10 i minuti disputati rispettivamente dai due, segnali che la condizione post-infortunio cresce di partita in partita. Contro la squadra di Conceiçao potrebbero anche guadagnare un minutaggio maggiore e, come riporta La Gazzetta dello Sport, Pirlo spera di poter contare anche su De Ligt e Chiellini.



GLI ASSENTI – Per un piatto della bilancia che si svuota, l’altro continua a pesare. Due gli assenti sicuri, oltre allo squalificato Danilo: Bentancur, positivo al Covid e Dybala, ancora alle prese con il dolore al ginocchio infortunato, tra visite specialistiche a Barcellona e Innsbruck.