Dopo quando raccontato nelle ultime ore con Romelu Lukaku, ecco che l'ondata di odio non si ferma, anzi prosegue più copiosa che mai. E in questo caso ilIl colombiano è stato bersagliato sui social, in particolare sotto i suoi ultimi post su Instagram, ricevendo insulti di ogni genere. "Scimmia", "uomo di m...", "ti svegli freddo" e molto altro ancora.. Il centrocampista bianconero già nella giornata di ieri era intervenuto commentando: "Il razzismo è una follia. Basta, non se ne può più: fuori dagli stadi".Una vergogna senza fine. Magari portata avanti anche da chi difendeva Lukaku solo qualche ora prima, ma solo per questione di tifo. Perché la lotta al razzismo è una cosa seria, non ha bandiera e colori, ma un fronte unico. Stop alla violenza e al razzismo nel calcio, questo l'obiettivo, anche se quanto sta succedendo mostra che la strada è ancora molto lunga.