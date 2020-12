E siamo a 8 assist in 14 presenze stagionali per Juan Cuadrado. Uno ogni due partite (qualcosina di più), ma è la distribuzione delle assistenze che marcano la sua imprescindibilità in Champions League. 5 in 5 partite, l’ultimo il tocco morbido per la splendida girata di McKennie contro il Barcellona. Così, Tuttosport lecitamente si chiede: “Se diventasse Juan Cuadrado il nuovo Marcelo di Cristiano Ronaldo? Non tanto per una questione di riccioli simili o piedi opposti, ma semplicemente perché il colombiano ha ricominciato a sfornare assist come ai tempi d’oro della Fiorentina”.