2-2 e tanto spettacolo tra Colombia e Argentina, nella sesta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Allo stadio di Barranquilla, in un clima teso per annunciate manifestazioni che hanno portato a scontri tra tifosi e forze dell'ordine, l'Albiceleste è partita fortissimo: Romero e Paredes hanno siglato il doppio vantaggio dell'Argentina in soli sette minuti. La squadra di Scaloni ha pagato un grosso calo di rimto e ha lasiato poi spazio all'avanzata colombiana: prima Muriel ha siglato un rigore al minuto 51; poi Borja ha saltato Foyth e su assist di Cuadrado ha chiuso sul 2-2 il risultato. Ah, nota a margine: al minuto 94.