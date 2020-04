Classica sessione in casa, come se ne fanno tante. Juan Cuadrado si allena con sua moglie, tanto cardio e un po' di potenza. L'esterno colombiano, rimasto nella sua abitazione a Torino differentemente da buona parte del gruppo dei sudamericani, tiene duro e soprattutto si mantiene in forma. La ripresa della stagione non è esattamente dietro l'angolo, ma Juan vuole farsi trovare pronto in questi giorni in cui tutti siamo costretti a rimanere in casa per la situazione relativa al Coronavirus. Nella nostra pagina Instagram, ecco il suo workout quotidiano. E voi? Vi state allenando?