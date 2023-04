Ora che Allegri sta testando in varia misura il 4-3-3 (con lo Sporting giovedì sera addirittura dal primo minuto…), si iniziano a vedere nuove forme d’associazioni tra i compagni, nuovi spazi, nuove spartizioni del terreno di gioco. Accade anche che qualcuno si ricordi di vecchie abitudini: Cuadrado, ad esempio, è chiamato a scivolare da quinto a terzino destro, un ruolo che ha svolto sistematicamente nell’anno dello scudetto di Sarri. Ricordate, vero, la conversione alla difesa a quattro dopo anni di BBC? Ebbene, nella gara di ritorno contro lo Sporting, in particolare nella ripresa, Cuadrado è sembrato più che a suo agio nel tornare a interpretare quella funzione. Come se si sentisse meglio, come se dentro quelle ‘nuove’ proporzioni si muovesse con maggiore efficacia. Ma cosa cambia concretamente?