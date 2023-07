Juanè vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il colombiano, in questo momento free agent dopo la trattativa interrotta con la Juventus nelle scorse settimane, ha scelto proprio il club nerazzurro per proseguire la sua carriera.Juan resterebbe così in Serie A e giocherebbe la prossima Champions League, ritrovando Beppe Marotta che l'aveva strappato al Chelsea ai tempi della Juventus su richiesta di Massimiliano Allegri. Per il colombiano, contratto secco di un anno.