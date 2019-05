Massimiliano Allegri potrebbe non essere l'unico ad aver vissuto la sua ultima partita da juventino a Marassi. A Genoa potrebbe esserci stata anche l'ultima di Juan Cuadrado,per discutere il futuro di Juan. Due i possibili scenari: rinnovo o cessione. Ad oggi non sono inziate le trattative per il nuovo contratto e questo è più di un indizio sui piani della Juve che però dipendono anche dal prossimo allenatore che ad oggi assume sempre più le sembianze di Maurizio Sarri ( LEGGI QUI ).Lucci parlerà con la Juventus sia di Cuadrado che di Perin, anche lui nella lista dei partenti dei bianconeri, ma il telefono del procuratore è già squillato diverse volte,. Anche il club toscano, però, potrebbe riaccogliere Cuadrado visto che i bianconeri vorrebbero proporre il suo cartellino nell'ambito dell'operazione Federico Chiesa. Questo, almeno, è il piano dei bianconeri che intanto preparano l'incontro con Lucci. La Juve sta facendo valutazioni economiche, il nuovo allenatore farà quelle tattiche ma il futuro di Cuadrado alla Juve è tutt'altro che certo. O rinnovo o cessione.@lorebetto