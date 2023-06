Juan, oltre ad avere il desiderio di rimanere in Italia, senz’altro abbasserà le pretese rispetto ai cinque milioni a stagione più bonus incassati sino a ora. Come racconta Calciomercato.com, la richiesta che l’entourage sta facendo pervenire alle società interessate è di circa tre milioni netti all’anno. Tramontata l’ipotesi di un rinnovo con la Juventus, dal prossimo 1° luglio Cuadrado sarà ufficialmente un giocatore svincolato, pronto a firmare a parametro zero per qualsiasi club. E le opzioni non mancano.