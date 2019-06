Juan Cuadrado continua ad accendere il mercato, con diversi club tanto in Premier, quanto in Serie A pronti a lottare per il giocatore colombiano. E la prima offerta è arrivata proprio dal campionato inglese, con il Leicester che, stando a quanto scritto dalla stampa inglese, ha messo sul piatto 15 milioni di euro. Alla finestra restano West Ham, Inter e Roma. Attenzione allora a tutte queste voci, con una certezza alla base: sarà Maurizio Sarri a decidere il futuro dell'esterno, anche in virtù della funzionalità tattica del calcio sarrista.